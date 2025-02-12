Yeni Mersin İdmanyurdu, 16 transfer yaptı

TFF 2'nci Lig kırmızı grupta mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu ara transfer dönemini hareketli geçirdi.
Geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle transfer yasağı alan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Ergün Penbe ve bazı futbolcular takımdan ayrılmıştı.
Ara transfer döneminde ödeme yaparak transfer tahtasını açan Yeni Mersin İdmanyurdu, 16 ismi renklerine bağladı. Transferin son saatlerinde tecrübeli futbolcu Alper Uludağ ile anlaşan Kırmızı-lacivertliler, ligde 9 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle transfer yasağı alan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Ergün Penbe ve bazı futbolcular takımdan ayrılmıştı.
Ara transfer döneminde ödeme yaparak transfer tahtasını açan Yeni Mersin İdmanyurdu, 16 ismi renklerine bağladı. Transferin son saatlerinde tecrübeli futbolcu Alper Uludağ ile anlaşan Kırmızı-lacivertliler, ligde 9 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
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