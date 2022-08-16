Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ikinci haftasında oynayacağı Adanaspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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16 Ağustos 2022 21:42
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 17 Ağustos Çarşamba günü sürdürecek.

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