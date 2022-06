Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da yeni başkan Aziz Ayboğa oldu.



Yeni Malatyaspor'un seçimli olağan genel kurul toplantısı Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Burada konuşan eski başkan Adil Gevrek, üzgün olduklarını ancak asla umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.



Başkanlığı döneminde takımın büyük başarılara imza attığını, sıkıntı günler de yaşadığını aktaran Gevrek, şöyle konuştu:



"Ligden düşebilirsin ancak ayağa kalkmasını mutlaka bilmek lazım. Bunun için de yapılması gerekenler var. Bununla alakalı gelecek kişilere kulüple ilgili anlattım. Tekrar Süper Lig'e çıkmak daha doğrusu Yeni Malatyaspor'u, şehrin futbolunu yaşatmak istiyorsak birliğe, beraberliği ihtiyaç var. Üzgünüm ancak vicdanım rahat çünkü Yeni Malatyaspor için elimden gelen her şeyi yaptım. Başarılı oldum, başarısız oldum ama emin olun ki Malatya halkının yüzünü yere düşürecek bir şey yapmadım. Her zaman her yerde Yeni Malatyaspor'un hakkını savundum."



Divan kuruluna listesini sunan Kamil Göksu ise hiçbir yerde "Şu kadar parayla geliyoruz" gibi söz söylemediğini belirterek, "Ben size, bu şehre para taahhüdünde bulunmadım. Bu kulüpte paraya, pula ihtiyaç yok. Benim önümün açılması için sadece 10 gün istiyorum. Kimse benden para istemesin 10 gün. Bizim parayla pulla işimiz yok. Ben arkadaşlarımla bu kulübün önünü açacak teknik hazırlık yapacağım. Bu şehir bize sahip çıkmazsa listemizi çeker, gideriz." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından genel kurula bir süre ara verildi. Daha sonra divan kurulu, Kamil Göksu'nun adaylıktan çekildiği bildirdi.



Tekrar kürsüye çıkan Adil Gevrek, 8 yıldır başkanlık yaptığını ve hep doğruları söylediğini anlatarak, Kamil Göksu'ya "Bu iş çocuk oyuncağı değil." eleştirisinde bulundu.



Yeni bir liste hazırlanacağı bildirilmesi üzerine kongreye bir süre daha ara verildi.



Daha sonra Aziz Ayboğa'nın listesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Aziz Ayboğa kulübün yeni başkanı oldu.



Aziz Ayboğa adına konuşma yapan Mehmet Coşer Gömüç, Ayboğa'nın başkanlığında Yeni Malatyaspor'un daha iyi yerlere geleceğini belirterek, takımı çok daha iyi yerlere getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ