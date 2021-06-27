Yeni Malatyaspor'da transfer için yoğun mesai

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor birkaç gün içerisinde anlaşmaya vardığı oyuncuları duyurmaya hazırlanıyor. Sözleşmeleri biten 10 oyuncuyla devam etmeme kararı alan sarı kırmızılı ekipte transfer görüşmeleri büyük titizlikle sürdürülürken 6 oyuncunun transferi bitme aşamasına geldi. Birçok mevkide takviye yapmayı planlayan yönetim Wakaso, Azubuike ve Famara'ya ise son teklifini yaptı.



Teknik direktör İrfan Buz'la nikah tazeledikten sonra tecrübeli teknik adamın sunduğu rapor doğrultusunda Umut Bulut, Olcay Şahan, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Zeki Yavru, Fernando Zuqui ve Afriyie Acquah ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor Kulübü giden oyuncuların yerini doldurmak için arayışlarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasına bir haftalık süre kala sadece orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile sözleşme imzalayan Doğu Anadolu ekibinde transferlerin ilk etap kamp çalışmalarına yetişmesi için yoğun uğraş veriliyor. İstanbul'da başkan Adil Gevrek'in ofisinde yapılan görüşmelerin birçoğunda sıkı pazarlıklar devam ederken henüz anlaşma sağlanmış bir transferin olmadığı öğrenildi. Bugüne kadar Benjamin Tetteh, Aboubakar Kamara, Famara Diedhiou ve Alhassan Wakaso gibi isimlerle doğrudan temasa geçen sarı kırmızılı kulübün kurmaylarının ekonomik dengelerin bozulmaması için karşı taraflardan gelen fiyat artırma taleplerine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.



EN AZ 30 MİLYONA İHTİYAÇ VAR

Hatırlanacağı üzere kurdaki artış ve Türkiye'de yaşanan ekonomik belirsizliğin kulüp kaynaklarını zora soktuğu mali kongrede başkan Adil Gevrek tarafından delegelerle paylaşılmış kulübe kaynak bulma noktasında Malatyalı işadamlarından destek istenmişti. Yeni sezonda küme düşme korkusu yaşamamak için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen yönetimin teknik heyet tarafından verilen 14 futbolcu ismi üzerinde çalıştığı ancak bu transferlerin gerçekleşmesi için 30 milyon TL'ye yakın kaynağa ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplere henüz ödeme yapılmadığı bilinirken, sarı kırmızılı kulüp yönetiminin bu parayı nasıl bulacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. Bugüne kadar sezon öncesi gerçekleştirilen kamplara yeni transferleri yetiştirmekte zorlanan başkan Adil Gevrek ve ekibinin bu yılda aynı hataya düşüp düşmeyeceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.



Kaynak: Bu Sabah



