Yeni Malatyaspor, Aly Malle ile anlaştı

Süper Lig'de devre arası transfer dönemini suskun geçiren Yeni Malatyaspor'un Malili sağ kanat Aly Malle ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Aly Malle ile anlaştı
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01 Şubat 2021 10:13
Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve kadrosuna kattığı genç yabancı oyuncularla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, bir dönem Balıkesirspor'da da forma giyen 23 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaşma sağladığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan ve son olarak İtalyan ekibi Ascoli'de forma giyen Malle'nin bonservisi elinde bulunuyor. İngiltere ekibi Watford'un U23 takımında oynadıktan sonra Granada, Udinese, Grasshopper Club Zürih, Balıkesirspor ve Ascoli'de forma giyen genç oyuncu, Mali U23 Milli Takımında da oynuyor.

Türkiye'de daha önce Balıkesirspor'un formasını giyen Aly Malle, 1.Lig'de 27 karşılaşmada görev alırken 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Yeni Malatya



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