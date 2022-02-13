Adem Büyük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un başında ilk kez teknik sorumlu olarak sahaya çıktı.✅ pic.twitter.com/SBEkL65IID



— Sporx (@sporx) February 13, 2022

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivasspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesiner rağmen, 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.Marius Sumudica ile yollarını ayıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile ilk maçına çıktı.Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tek golünü 31. dakikada Kenan Özer kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 52. dakikada Olarenwaju Kayode ve 70. dakikada Faycal Fajr'dan geldi.Ligde dört maç sonra kazanan Demir Grup Sivasspor puanını 34'e yükseltti. Son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.3. dakikada ilk tehlikeli atak Yeni Malatyaspor'dan geldi. Kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top farklı şekilde kalenin üstünden dışarı çıktı.5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, ceza alanında sektikten sonra havalanan topa Dicko'nun röveşatasında, meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.7. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.18. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleciden seken meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.31. dakikada konuk ekip öne geçti. Campi'nin orta alandan gönderdiği uzun topla sağ kanatta savunma arkasına sarkan Mounir'in içeriye çevirdiği topu Kenan Özer filelere gönderdi: 0-1.35. dakikada sol kanattan Fajr'ın derinlemesine gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Kayode, kaleciyi geçemeyince mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.45. dakikada Gradel'in sol çaprazdan sert ortasında kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.49. dakikada Pedro Henrique'nin sağdan ortasında ön direkteki Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.52. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından sol kanatta Fajr'dan topu alan Gradel'in ortasında, Kayode ön direkte kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.69. dakikada Fajr'ın sol çaprazdan ortasında kaleci Ertaç Özbir zamanında kalesinden çıkarak meşin yuvarlağı Hakan Arslan'ın önünden aldı.70. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda topla buluşan Fajr'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 2-1.83. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında arka direkte Pedro Henrique bekletmeden içeriye doldurdu. Altı pasta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.88. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinde iyi yükselen Dicko'nun kafa vuruşunda, top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülArda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Murat AltanMuammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Koray Altınay (Dk. 33 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 46 Felix), Fajr, Pedro Henrique (Dk. 87 Sefa Yılmaz), Gradel, Kayode (Dk. 90+3 Moussa Konate)Ertaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer (Dk. 83 Karim Hafez), Sadık Çiftpınar, Zeffane, Azubuike, Donsah (Dk. 77 Ndong), Mounir, DickoDk. 31 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 52 Kayode, Dk. 70 Fajr (Demir Grup Sivasspor)Dk. 59 Goutas, Dk. 90+4 Sefa Yılmaz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 64 Donsah (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)