22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi'nden Yeni Malatyaspor'a 6 puan tenzili cezası geldi.

Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası!
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan tenzili cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası almış ve aldığı kötü sonuçlarla birlikte küme düşmüştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
