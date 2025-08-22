Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan tenzili cezası uyguladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası almış ve aldığı kötü sonuçlarla birlikte küme düşmüştü.
