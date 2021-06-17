Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini yenileniyor

Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Malatya Stadı'nın çim zemini yenilenmek üzere bakıma alındı.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini yenileniyor
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17 Haziran 2021 13:56
Geçtiğimiz sezon çim szemin nedeniyle eleştirilere uğrayan Malatya Stadının çim zeminini yenilemek üzere çalışmalara başlandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu Üyeleri stata zemininde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Zemin çalışmaları hakkında bilgi veren Stat Müdürü Cem Eren, "4 yıl boyunca Yeni Malatyaspor'a hizmet veren çim zemin ömrünü tamamladı. Çimimiz çok yıpranmıştı. Ekim yaptığımız alanlar gelişimini tamamlayamıyordu. Şu an 5 cm kadar zeminimizi kaldırıyoruz. Sulama ve alttan ısıtma sistemlerinin bakımlarını yapacağız. Sonrasında 10 cm. kum serip zemini oturttuktan sonra yeni rulo çimlerimizin serilmesi işlemlerini yapacağız. Yaklaşık 25 günde işlemlerin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Stadımız yeni sezona hazır hale gelecektir" dedi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek saha zemininin iyileştirilmesi amacıyla her türlü desteği verdiklerini söyledi

Kaynak: Yeni Malatya


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