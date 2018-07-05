''Yeni Kewell'' Manchester yolcusu

Avustralya formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Daniel Arzani, Premier League ekiplerinden Manchester City'e transfer oluyor.
Avustralya'da ''Yeni Kewell'' olarak gösterilen Daniel Arzani'nin Dünya Kupası performansından memnun kalan Pep Guardiola'nın isteği üzerine Manchester City'nin genç oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Manchester City'nin Avustralya'daki pilot takımı Melbourne City'de forma giyen 19 yaşındaki oyuncu bir dönem Medipol Başakşehir'in de gündemie gelmişti.
BAŞAKŞEHİR İSTEMİŞTİ ANCAK VETO YEDİ
Başakşehir kulübü transfer komitesinin yaklaşık 1.5 yıl önce İran asıllı Avustralyalı futbolcu için kulübü Melbourne City ile resmi temasa geçtiği, ancak o sırada ikinci takımda oynayan futbolcunun A takıma yükselmesi ve ardından gösterdiği performansla A milli takıma çıkmasıyla kulübünün transferini veto ettiği belirtildi.
Daniel Arzani Dünya Kupası'nda Avustralya'nın oynadığı 3 maçta da forma giymişti.
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Avustralya'da ''Yeni Kewell'' olarak gösterilen Daniel Arzani'nin Dünya Kupası performansından memnun kalan Pep Guardiola'nın isteği üzerine Manchester City'nin genç oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Manchester City'nin Avustralya'daki pilot takımı Melbourne City'de forma giyen 19 yaşındaki oyuncu bir dönem Medipol Başakşehir'in de gündemie gelmişti.
BAŞAKŞEHİR İSTEMİŞTİ ANCAK VETO YEDİ
Başakşehir kulübü transfer komitesinin yaklaşık 1.5 yıl önce İran asıllı Avustralyalı futbolcu için kulübü Melbourne City ile resmi temasa geçtiği, ancak o sırada ikinci takımda oynayan futbolcunun A takıma yükselmesi ve ardından gösterdiği performansla A milli takıma çıkmasıyla kulübünün transferini veto ettiği belirtildi.
Daniel Arzani Dünya Kupası'nda Avustralya'nın oynadığı 3 maçta da forma giymişti.
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