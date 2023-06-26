'Yaz transfer dönemi' başladı!

15 Eylül tarihinde sona erecek olan 2023-24 sezonunun yaz transfer dönemi başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Yaz transfer dönemi' başladı!
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26 Haziran 2023 09:09
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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