15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Yasa dışı bahise yapay zeka önlemi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarını açıkladı.

calendar 15 Kasım 2025 12:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son günlerde gündemdeki bahis konusunda dikkat çekici mesajlar verdi.
 
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bak, yasa dışı bahisi engelleyeceklerini söyledi.
 
Bakanlık olarak yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili 'oyuncu kimliği' şartı getirdiklerini ifade eden Spor Bakanı Bak, "Kimin ne oynadığını banka hesabıyla takip edebiliyor ve 18 yaşından küçüklerin sisteme girememesini sağlıyoruz. MASAK, Adalet, Ulaştırma, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber toplantılar yaptık. Yasa dışı bahis ve kara parayla ilgili operasyonlar yapılıyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Futbol Disiplin Talimatı'na göre Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili işleri olanların; hakemi, futbolcusu, teknik direktörü, yöneticisi, gözlemcisi, futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi aktivite üzerine doğrudan veya dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasak. Bunun kurutulması için sivrisineklerle değil de bataklıkla ilgileniyoruz. Alanda ciddi kara para aklama metodu var. TÜBİTAK'la ortak yürütülen yapay zekâyla ilgili çalışmalarımız mevcut. Yapay zekâyı işin içine katarak süratli şekilde sistemden çıkarmak için çalışıyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
