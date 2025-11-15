Yasa dışı bahise yapay zeka önlemi!

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bak, yasa dışı bahisi engelleyeceklerini söyledi.

Bakanlık olarak yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili 'oyuncu kimliği' şartı getirdiklerini ifade eden Spor Bakanı Bak, "Kimin ne oynadığını banka hesabıyla takip edebiliyor ve 18 yaşından küçüklerin sisteme girememesini sağlıyoruz. MASAK, Adalet, Ulaştırma, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber toplantılar yaptık. Yasa dışı bahis ve kara parayla ilgili operasyonlar yapılıyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Futbol Disiplin Talimatı'na göre Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili işleri olanların; hakemi, futbolcusu, teknik direktörü, yöneticisi, gözlemcisi, futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi aktivite üzerine doğrudan veya dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasak. Bunun kurutulması için sivrisineklerle değil de bataklıkla ilgileniyoruz. Alanda ciddi kara para aklama metodu var. TÜBİTAK'la ortak yürütülen yapay zekâyla ilgili çalışmalarımız mevcut. Yapay zekâyı işin içine katarak süratli şekilde sistemden çıkarmak için çalışıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son günlerde gündemdeki bahis konusunda dikkat çekici mesajlar verdi.