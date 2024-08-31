Yalovaspor Basketbol Erkek Takımı'nın yeni başantrenörü Hakan Yavuz oldu

Yalovaspor Basketbol, Hakan Yavuz'u başantrenör olarak göreve getirdi. Süper Lig'deki ikinci dönemine hazırlanan takım, daha önceki teknik direktörü Faruk Beşok ile yollarını ayırmıştı.

Haber; AA
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Yalovaspor Basketbol Erkek Takımı'nın yeni başantrenörü Hakan Yavuz oldu
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31 Ağustos 2024 17:38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yalovaspor Basketbol'da yönetim, başantrenörlük için Hakan Yavuz ile anlaştı.

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek Yalovaspor Basketbol'da Faruk Beşok ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Hakan Yavuz getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şehrimize, tarihimizde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı yaşatan koç Hakan Yavuz, yarım kalan hikayeyi tamamlamak için tekrar bizimle. Tecrübeli başantrenör Hakan Yavuz ile Basketbol Süper Ligi serüvenimizde beraberiz. Evine hoş geldin Hakan Yavuz." ifadesi kullanıldı.

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