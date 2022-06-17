Xeka transferinde Galatasaray bir adım önde

Galatasaray'ın gündemindeki Xeka'nın talipleri arasında CSKA Moskova da yer alıyor ancak Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Portekizli için Galatasaray bir adım önde.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Xeka transferinde Galatasaray bir adım önde
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17 Haziran 2022 14:14
Geçen sezon en çok sıkıntı yaşanılan bölge olan orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemindeki öncelikli isim Xeka…

Fransız ekibi Lille ile kontratı sona eren 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeri ile ilk temasın kurulduğu belirtiliyor.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Çift yönlü (8 numara) oynayabilen Portekizli futbolcunun talipleri arasında CSKA Moskova da yer alıyor ancak Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Xeka için Cimbom bir adım önde.

Xeka, geçen sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 23 maçta 3 gol atmıştı.   



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