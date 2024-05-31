Semih Kılıçsoy'a gün doğdu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri kadrosunu geçtiğimiz hafta cuma günü açıklamıştı.
SEMİH'İN ŞANSI ARTTI
İtalyan çalıştırıcının belirlediği geniş kadroda 35 futbolcu yer almıştı. Çağlar Söyüncü sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarılırken, Bertuğ Yıldırım da Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı.
Rennes'de forma giyen genç golcü Bertuğ'un kamptan ayrılması, Semih Kılıçsoy'un EURO 2024 kadrosunda yer alma şansını bir hayli artırdı.
MONTELLA'NIN GÖZÜNE GİRDİ
Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 resmi karşılaşmada 12 gol, 3 asiste imza atarak büyük beğeni toplayan Semih Kılıçsoy'un antrenmanlardaki performansıyla Vincenzo Montella'nın da gözüne girdiği aktarıldı.
Bertuğ'un Ümit Milli Takım'a gönderen İtalyan hocanın, Semih'i Almanya'daki finallere götürmenin hesaplarını yaptığı vurgulandı. 18 yaşındaki Semih'in, İtalya ve Polonya ile gelecek hafta oynanacak hazırlık maçlarında süre alacağı belirtildi.
SEMİH'İN ŞANSI ARTTI
İtalyan çalıştırıcının belirlediği geniş kadroda 35 futbolcu yer almıştı. Çağlar Söyüncü sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarılırken, Bertuğ Yıldırım da Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı.
Rennes'de forma giyen genç golcü Bertuğ'un kamptan ayrılması, Semih Kılıçsoy'un EURO 2024 kadrosunda yer alma şansını bir hayli artırdı.
MONTELLA'NIN GÖZÜNE GİRDİ
Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 resmi karşılaşmada 12 gol, 3 asiste imza atarak büyük beğeni toplayan Semih Kılıçsoy'un antrenmanlardaki performansıyla Vincenzo Montella'nın da gözüne girdiği aktarıldı.
Bertuğ'un Ümit Milli Takım'a gönderen İtalyan hocanın, Semih'i Almanya'daki finallere götürmenin hesaplarını yaptığı vurgulandı. 18 yaşındaki Semih'in, İtalya ve Polonya ile gelecek hafta oynanacak hazırlık maçlarında süre alacağı belirtildi.
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