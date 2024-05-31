Beşiktaş'ın gözü eski Galatasaraylı isimde

Hasan Arat'ın, iki yıldır İtalya Serie A takımı Salernitana'da sportif direktör olarak çalışan Morgan De Sanctis'i aynı görevle transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın gözü eski Galatasaraylı isimde
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31 Mayıs 2024 10:02
Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bu yolda ilk adımı 'sportif direktör' transferiyle yapıyor.

HEDEF ESKİ GALATASARAYLI

Arat'ın, İtalyan futbol adamı Morgan de Sanctis ile sportif direktörlük görevi için bir görüşme yaptığı öğrenildi. 47 yaşındaki De Sanctis, 2 yıldır İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da sportif direktör olarak çalışıyordu.

1997'de başlayıp 20 yıl süren futbolculuk kariyerinde kalecilik yapan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da oynamıştı. 2017'de futbolu bırakan De Sanctis, 2019-2022 arasında Roma Kulübü'nde idarecilik yapmıştı.

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