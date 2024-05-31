Beşiktaş'ta kiralık oyuncular için karar

Beşiktaş'ta, Valentin Rosier, Jean Onana ve Javier Montero'nun da bulunduğu kiralık oyunculardan hangilerinin gelecek sezon A takımda kalıp kalmayacağına önümüzdeki hafta karar verecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kiralık oyuncular için karar
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31 Mayıs 2024 09:52
Beşiktaş'ta transfer komitesi, yurt içinde ve dışında futbolcu arayışını sürdürürken, bu sezon kiraya verilen 18 oyuncunun durumlarının bir hafta içinde netleşeceği belirtildi.

PERFORMANSLARI BEKLENİYOR

Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez, Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan'dan oluşan transfer komitesi, futbol direktörü Samet Aybaba ve teknik direktör Serdar Topraktepe, çoğu genç isimlerden oluşan kiralıkların gelecek sezon A takımda kalıp kalmayacağına önümüzdeki hafta içinde karar verecek.

Kiralıklardan sadece Kartal Kayra Yılmaz ile Oğuzhan Akgün'ün dönmeleri kesinleşirken, Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Badra Cisse, Emre Bilgin, Ahmet Gülay, Emrecan Bulut, Bilal Ceylan, Burak Yıldız, Kerem Atakan Kesgin, Abdullah Aydın, Berkay Vardar, Halil Çiçek, Erdoğan Kaya ve Necati Bilgiç'in durumları, teknik ekip ve forma giydikleri kulüplerden gelecek raporlara göre değerlendirilecek.

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