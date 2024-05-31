Vincent Aboubakar'a Rusya'dan talip

Beşiktaş'ta takıma veda eden Joe Worrall'ın ardından Umut Meraş, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Daniel Amartey ile de yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar'a Rusya'dan talip
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31 Mayıs 2024 08:28
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan sonra pek çok isim Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor.

Sözleşmeleri bittiği için Umut Meraş, Utku Yuvakuran ve Joe Worrall herkesle vedalaştı.

RUSYA'DAN TALİBİ ÇIKTI

Kara Kartal'da üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar'la ayrılık vakti geldi çattı.

Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği santrfora gelecek teklifleri bekleyen siyah beyazlılar'ın kapısını ilk çalanlar, Rus ekibi Spartak Moskova oldu.

34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 

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