Beşiktaş'a istediği yıldızdan müjdeli haber

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Erik Lamela'dan sevindiren haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a istediği yıldızdan müjdeli haber
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31 Mayıs 2024 09:16
Son güncelleme 31 Mayıs 2024 09:21
Süper Lig devlerinden Beşiktaş beklentilerin altında geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlamayı başardı.

Siyah-beyazlılar, kupa zaferi ile teselli bulurken gelecek sezon için kolları sıvadı.

HEDEF LAMELA

Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak istiyor.

Siyah-beyazlılarda bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Erik Lamela. Son olarak Arjantinli yıldızdan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran haber geldi.

Arjantinli sağ kanat oyuncusu siyah beyazlılardan gelen teklifi değerlendirmeye alacağı ve bu teklife sıcak bakabileceği söylendi.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sevilla formasıyla 19 resmi maça çıkan Erik Lamela bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.  

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