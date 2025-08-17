Xavi Simons'un yeni durağı belli oldu!

Leipzig'in Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons, geleceğine dair kararını verdi.



Sacha Tavolieri'nin haberine göre; genç yıldız Manchester City'nin ilgisine rağmen Londra ekibi Chelsea'ye transfer olmayı seçti.



NKUNKU ETKİSİ



Simons'un Chelsea'yi seçmesindeki en büyük etkenlerden biri, Leipzig'de birlikte oynadığı Christopher Nkunku oldu. Fransız yıldızın da Chelsea'de forma giymesi, genç futbolcunun kararında önemli rol oynadı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Leipzig ile 33 maça çıkan Simons, 11 gol 8 asistlik performans sergiledi.









