17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-073'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-074'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-177'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-075'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-06'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Xavi Simons'un yeni durağı belli oldu!

Leipzig'in Hollandalı yıldızı Xavi Simons, Manchester City'nin ilgisine rağmen Chelsea'ye transfer olmayı seçti.

calendar 17 Ağustos 2025 19:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xavi Simons'un yeni durağı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Leipzig'in Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons, geleceğine dair kararını verdi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; genç yıldız Manchester City'nin ilgisine rağmen Londra ekibi Chelsea'ye transfer olmayı seçti.

NKUNKU ETKİSİ

Simons'un Chelsea'yi seçmesindeki en büyük etkenlerden biri, Leipzig'de birlikte oynadığı Christopher Nkunku oldu. Fransız yıldızın da Chelsea'de forma giymesi, genç futbolcunun kararında önemli rol oynadı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leipzig ile 33 maça çıkan Simons, 11 gol 8 asistlik performans sergiledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 2 2 0 0 6 1 6
3 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
5 Antalyaspor 2 1 1 0 2 1 4
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Gençlerbirliği 2 0 1 1 1 2 1
10 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
11 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 5 0
