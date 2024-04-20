Xavi'den geleceği için açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.



Ocak ayında yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Xavi, son dönemde takımda kalacağı iddialarının ardından geleceğiyle ilgili, "Geleceğimi konuşmak için planlanmış bir görüşme yok. Kimse bana böyle bir şeyden bahsetmedi. Şu anda önemli olan ben değilim, önemli olan maça odaklanmak." ifadelerini kullandı.



İspanyol teknik adam ayrıca geleceği konusunda görüşmek için zamanları olduğunu kaydetti.



İspanya La Liga'da pazar günü Real Madrid'e konuk olacak Barcelona, maç öncesi rakibinin 8 puan gerisinde yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU