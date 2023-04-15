Xavi'den Gavi ve Busquets için açıklama!

Barcelona Teknik direktörü Xavi Hernandez, birçok konuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.



İlk olarak Pep Guardiola ile ilgili konuşan Xavi, "Onu dünyanın en iyisi olarak görüyorum. O harika ve dünyanın 1 numarası. Onunla çalışan herkes büyüleniyor. Kendimi onunla kıyaslamıyorum. Umarım bir gün kendim için değil, kulüp için böyle yeteneklere sahip olabilirim." dedi.



Sergi Busquets'in Barcelona'daki geleceğiyle ilgili de İspanyol çalıştırıcı, "Busquets sezon sonuna kadar bizimle. Bence bizim için en önemlisi bu. Takımda kalıp kalmayacağı Lionel Messi'nin dönüşüne bağlı olacağını düşünmüyorum. Kalmayı tercih ederse Barcelona için önemli bir oyuncu olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.



Adı Chelsea ile anılan Gavi ile ilgili ise Xavi, "Gavi'nin ne düşündüğünü bilemem ama dünyadaki hiçbir takımda buradaki kadar mutlu olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.





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