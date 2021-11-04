Xavi adım adım Barcelona'ya

TABATA, XAVI'Yİ DUYURDU

Barcelona'da teknik direktörlük görevi için düşünülen Xavi Hernandez için Al Sadd kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.İspanyol basını, Barcelona'nın takımın başına geçirmek için yoğun mesai harcadığı Xavi'yi kısa süre içerisinde duyuracağını öne sürdü.Barça, Xavi'nin sözleşmesini fesih etmesi için görüşme yaptığı ve İspanyol teknik adamdan da Al Sadd kulübüne baskı yapmasını istediği aktarıldı.Önceki akşam Xavi, Barcelona ve Al Sadd'lı bazı yetkililerin beraber yediği yemek, taraflar arasında bir temasın olduğunu açıkça ortaya koydu.Al Sadd'a yakın kişiler, Başkan Şeyh Mohamed bin Khalifa'nın daha önce Xavi'nin sözleşmesini Mayıs ayından Haziran 2023'e kadar uzattığını ve İspanyol teknik adamın gidişini zorlaştıracağını öne sürdü.Öte yandan anlaşmaya varılmasa bile Barça, Xavi'nin sözleşme fesih bedelini ödeyerek tecrübeli teknik adamı İspanya'ya götüreceği iddia edildi.Ayrıca Al-Sadd'da forma giyen Beşiktaş'ın 40 yaşındaki eski futbolcusu Rodrigo Tabata, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Xavi'nin ayrılığını duyurdu. Tabata paylaşımında "Teşekkürler Xavi" ifadelerini kullandı.