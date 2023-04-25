Wolves'ten kritik galibiyet

İngiltere Premier Lig'de alt sıralarda yer alan Wolverhampton, sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Wolves'ten kritik galibiyet
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25 Nisan 2023 23:31
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton, sahasında Crystal Palece ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground'daki karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazandı.

Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joachim Andersen kendi kalesine ve 90+4. dakikada penaltıdan Ruben Neves attı.

Bu sonucun ardından Wolverhampton, 37 puana yükseldi. Crystal Palace de 37 puanda kaldı.

Wolverhampton, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

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