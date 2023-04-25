İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton, sahasında Crystal Palece ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground'daki karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazandı.
Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joachim Andersen kendi kalesine ve 90+4. dakikada penaltıdan Ruben Neves attı.
Bu sonucun ardından Wolverhampton, 37 puana yükseldi. Crystal Palace de 37 puanda kaldı.
Wolverhampton, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.
Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joachim Andersen kendi kalesine ve 90+4. dakikada penaltıdan Ruben Neves attı.
Bu sonucun ardından Wolverhampton, 37 puana yükseldi. Crystal Palace de 37 puanda kaldı.
Wolverhampton, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ