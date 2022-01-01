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Wolves, Beverley'nin yerine Smart'ı istiyor!

Minnesota Timberwolves'un Patrick Beverley ve Malik Beasley için takas aradığı, ayrıca Boston Celtics guardı Marcus Smart'ı kadrosuna katmak istediği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves'un Patrick Beverley ve Malik Beasley için takas aradığı, ayrıca Boston Celtics guardı Marcus Smart'ı kadrosuna katmak istediği söylendi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Timberwolves, Smart'ı gelecekte Beverley'nin yerine geçecek oyuncu olarak düşünüyor:

"Minnesota'nın takas görüşmelerinde Malik Beasley'ye ek olarak, bu yaz serbest oyuncu olacak Patrick Beverley'ye de yer verdiği söylendi. Marcus Smart'ın, Beverley'nin başlangıç kadrosundaki rolünü dolduracak olan oyuncu olarak hedeflendiği belirtildi."

Bu sezon Smart 11.4 sayı, 3.9 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynarken, Beverley ise 8.8 sayı, 4.4 ribaund ve 5.0 asist istatistiklerine sahip.


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