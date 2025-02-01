Wolverhampton, hasrete son verdi!

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti ve ligde 5 hafta sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolverhampton, hasrete son verdi!
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01 Şubat 2025 22:30
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground'daki maçta kazanan 2-0'lık skorla Wolverhampton oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jeanricner Bellegarde ve 90+7. dakikada Matheus Cunha attı.

Wolverhampton, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Wolverhampton, ligde 19 puana yükseldi. Aston Villa, 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Wolverhampton, Liverpool deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

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