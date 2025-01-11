Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Wolfsburg, deplasmanda Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti.
PreZero Arena'da oynanan maçta Wolfsburg'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Muhammed Amoura kaydetti.
Hoffenheim'da milli futbolcu Erencan Yardımcı, 46. dakikada oyuna dahil olurken sakatlığı bulunan Ozan Kabak kadroda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Wolfsburg puanını 24'e yükseltirken, Hoffenheim 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Wolfsburg evinde Mönchengladbach'ı ağırlarken, Hoffenheim deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak.
PreZero Arena'da oynanan maçta Wolfsburg'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Muhammed Amoura kaydetti.
Hoffenheim'da milli futbolcu Erencan Yardımcı, 46. dakikada oyuna dahil olurken sakatlığı bulunan Ozan Kabak kadroda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Wolfsburg puanını 24'e yükseltirken, Hoffenheim 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Wolfsburg evinde Mönchengladbach'ı ağırlarken, Hoffenheim deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak.