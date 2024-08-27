Wojciech Szczesny'den futbola veda!

34 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Wojciech Szczesny'den futbola veda!
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27 Ağustos 2024 15:40
Son güncelleme 27 Ağustos 2024 16:50
Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Wojciech Szczesny'den sürpriz bir karar geldi.

34 yaşındaki Polonyalı eldiven, futbolu bıraktığını açıkladı. Szczesny yaptığı açıklamada, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım." ifadelerini kullandı.

Szczesny, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma gibi takımların da formasını giymişti.



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