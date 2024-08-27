Wojciech Szczesny'den futbola veda!

🧤 34 yaşındaki Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Brentford

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal

🇮🇹Roma

🇮🇹Juventus



🏆 3x Serie A

🏆 3x İtalya Kupası

🏆 2x İtalya Süper Kupası

🏆 1x Community Shield

🏆 2x FA Cup pic.twitter.com/T3DBocQ1FO



— Sporx (@sporx) August 27, 2024

Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Wojciech Szczesny'den sürpriz bir karar geldi.34 yaşındaki Polonyalı eldiven, futbolu bıraktığını açıkladı. Szczesny yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Szczesny, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma gibi takımların da formasını giymişti.