Wizards, Evan Fourner'i istiyor

Washington Wizards'ın, serbest oyuncu Evan Fournier ile ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wizards, Evan Fourner'i istiyor
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12 Temmuz 2024 15:09
Washington Wizards'ın, serbest oyuncu Evan Fournier ile ilgilendiği bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te lig kaynaklarının Wizards'ın Fournier'i almak konusunda istekli olduğunu belirttiğini kaleme aldı.

Stein'ın raporu, Washington'un 31 yaşındaki tecrübeli Fransız guard'ı hedef alarak kadrolarını güçlendirme konusundaki proaktif yaklaşımını vurguladı.

Fournier, Detroit Pistons'ta geçirdiği son sezonunda maç başına 7,2 sayı, 1,9 ribaund ve 1,6 asist ortalamalarıyla katkıda bulunmuştu.

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