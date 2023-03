Winter Run İstanbul'a 3 bine yakın sporcu katıldı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen uluslararası yol koşusu Winter Run İstanbul'da dereceye girmek için 3 bine yakın sporcu mücadele etti.



Şubat ayında yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen koşu, deprem bölgesine yardım ve dayanışma için bugün Bağdat Caddesi'nde düzenlendi.



İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle organize edilen 10 kilometre parkurlu Winter Run İstanbul'a, 18 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı. Sporcular, Bostancı istikameti, Bağdat Caddesi, Göztepe Parkı'nı katedip start noktası Şaşkınbakkal'a ulaşarak yarışı tamamladı.



- Dereceye girenlerler



Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak yarış sonunda, erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Abdullah Tuğluk 30.48'lik dereceyle birinci, İbrahim Erata 31.11'le ikinci, Mestan Turhan da 31.20'yle üçüncü oldu.



Kadınlarda ise Batman Petrolspor üyesi Damla Çelik'in 36.26'lık dereceyle birinciliği elde ettiği yarışta, Dilan Atak 37.22'lik dereceyle ikinciliği ve Meryem Kılınç Gündoğdu da 37.35'le üçüncü oldu.



- Birincilerin görüşleri



Erkekler birincisi Abdullah Tuğluk, kış koşusunun Türkiye'de ilk defa düzenlendiğine dikkati çekerek, "Ortam güzel, yağmur da çiseliyor. Parkur da güzeldi. Her şey mükemmel. Geldik, koştuk. Benim de antrenman yarışımdı. Mayıs ayında Avrupa barajı deneyeceğim." dedi.



İspanya'da gerçekleşecek 3 bin metre engel yarışı için Erzurum'da kampa gireceğini ve mayıs ayında da İspanya'ya geçeceğini aktaran Tuğluk, orada olimpiyat barajını deneyeceğini de sözlerine ekledi.



Kadınlarda birinci gelen Damla Çelik de Türkiye'ye 500 ve 800 metre yarışlarda temsil eden milli bir sporcu olduğunu belirterek, "Bu yarışa katılmamın sebebi depremzedelere ve yaşanan sel felaketinden zarar gören insanlara yardım etmek. Birinciliğimi onlara armağan ediyorum. Tüm Türkiye birlik olduk, desteğimiz tam onlar için, her zaman yanlarındayız." diye konuştu.



- Batuhan Buğra Eruygun: "Yapılmayan şeyleri yapmak istiyoruz"



Eras Madencilik, Nilky, CarrefourSA, Danone ve Hayat Su firmalarının destek verdiği etkinliği düzenleyen milli atlet Batuhan Buğra Eruygun ise dünyada çok çeşitli bölgelerde yapılan bu yarışın Türkiye'de ilk kez yapıldığına işaret ederek, "Çok soğukta zor şartlarda yapılan bir yarış. O yüzden Türkiye'de pek yanaşılmamış herhalde buna. Biz de cesaretle giriştik bu işe ve burada yapılması gerektiğini düşündük." ifadesini kullandı.



Boş geçen kış sezonunu kendilerini denemek isteyen yarışçılar için bu yarışı düzenlediklerini kaydeden Eruygun, şöyle devam etti:



"Deprem felaketinden dolayı ertelemiştik. Deprem bizi çok üzdü. Organizasyon olarak daha ikinci günden bölgeye yardımlarımızı yaptık. Koşuyu yardım ve dayanışma koşusu olarak düzenledik. Buradan gelen ek gelirlerimizi deprem bölgelerine bağışlıyoruz. 'Her çocuk için bir kitap' sloganı oluşturduk. 18 ülkeden yaklaşık 3 bin kişi parkurda koştu. Biz bunu her sene yapmak isteriz. İsim hakkını da biz aldık. Yurt dışında da bunu yapmak için artık bizden izin alacaklar aslında. Patenti de bizde artık. Bu organizasyonu başka şehirlerde de yapmak istiyoruz. Bir dahaki sene bunu kara denk getirmeye çalışacağız. Yapılmayan şeyleri yapmak istiyoruz açıkçası."





