ESPN analisti Brian Windhorst, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takımda kalma ihtimalinin "%50" olduğunu iddia etti.



Beş yıllığı 228 milyon dolarlık kontratının bitmesine üç sezon daha olan Antetokounmpo, Bucks'a olan bağlılığının takımın şampiyonluk için mücadele etme kararlılığına bağlı olduğunu açıkça belirtmişti.



'Behind the Play' isimli podcast'te konuşan Windhorst, Antetokounmpo'nun kontratı sona erdikten sonra Bucks'ta kalma şansına şu şekilde değindi:



"Şu anda en iyi ihtimalle %50 diyebilirim ve bunun bence herkes farkında. Bucks da buna dahil."



Windhorst, Giannis'in kamuoyuna yaptığı açıklamalardan oluşan rahatsızlığı kabul ederken, Bucks yıldızıyla ilgilenen takımların kendisini takas veya serbest oyuncu dönemi yoluyla kovalama olasılığını dikkate alacağını sözlerine ekledi:



"Bence artık Giannis'i takas etmek isteyen takımlar, karar alma sürecinde kendisinin bu söylediklerini akıllarının bir köşesinde bulundurarak hareket edecek.



Özellikle Knicks'ten, Heat'ten, Toronto'dan veya Giannis'i isteyen herhangi bir takımdan bahsetmiyorum, ama bu takımlar kesinlikle herhangi bir karar alırken, bu kararları Giannis'in takas yoluyla veya serbest oyuncu döneminde kovalanabileceği ihtimalini değerlendirerek vereceklerdir. Giannis'in yorumları bunu netleştirmiş durumda."



