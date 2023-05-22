ESPN başyazarı Brian Windhorst, NBA çevresinden bazı insanların Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "saltanatının sona erdiğine" inanarak, kendisine "Artık LeBron James'in sonu gelmiş" şeklinde mesajlar attığını söyledi.



James genel olarak ligdeki en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilse de, bir zamanlar en iyi döneminde olduğu sıklıkta aynı performansları gösteremediği biliniyor.



Denver Nuggets'a karşı Batı Konferansı Finallerinin 3. maçında 23 sayı ve 12 asist kaydeden LeBron'un bu performansı birçok oyuncu için iyi bir performans kabul edilse de, birçok kişi en iyi döneminde ligi domine eden bir oyuncudan daha fazlasını beklemişti.



Windhorst, 'The Hoop Collective' isimli podcastinde ligdeki bazı insanların kendisine mesaj attığını ve 3. maçta aldığı mağlubiyetin, LeBron için "son" olduğunu söylediğini açıkladı:



"İnsanlar bana 'Bu LeBron için son demek.' diye mesaj atıp duruyorlardı. Tamam, 2018'deki LeBron olmadığının farkındayım. Bu performansa şapka çıkarırım ama 23-12'yle oynadı. Katılıyorum, 38-17-12 yapan adamla aynı adam değil."



Playofflarda 23.5 sayı, 9.9 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarına sahip olan LeBron'un ayağındaki sakatlık, kimilerince çoğu kişinin alışık olduğu seviyede performans gösterememesinin nedeni olarak gösteriliyor.



