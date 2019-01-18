Wijnaldum: ''Şampiyon olamayacağımızı söylersem...''

Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Liverpool'da forma giyen Georginio Wijnaldum, İngiliz basınına verdiği röportajında şampiyonluk hakkında konuştu.
Georginio Wijnaldum, şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken ilginç ifadeler kullandı.
Hollandalı yıldız oyuncu şampiyonluk yorumunda ''Premier League'i kazanamayacağımızı söylersem bu çok aptalca olur. Eğer Manchester City taraftarına soarasanız, onlar da kendilerinin olacağını söyleyecektir. Zaten eğer buna inanmıyorsam, o zaman orada kötü bir durum var demektir. Şampiyon olmak, her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
Lider Livetpool, hafta sonunda sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.
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Georginio Wijnaldum, şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken ilginç ifadeler kullandı.
Hollandalı yıldız oyuncu şampiyonluk yorumunda ''Premier League'i kazanamayacağımızı söylersem bu çok aptalca olur. Eğer Manchester City taraftarına soarasanız, onlar da kendilerinin olacağını söyleyecektir. Zaten eğer buna inanmıyorsam, o zaman orada kötü bir durum var demektir. Şampiyon olmak, her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
Lider Livetpool, hafta sonunda sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.
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