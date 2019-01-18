  •  
    Galatasaray'ı reddeden Nantes 17 milyona sattı!
  •  
    F.Bahçe'de iki oyuncuya ıslıklı protesto yapıldı!..
  •  
    Galatasaray'a Bony transferi için cevap!..
  •  
    Galatasaray ve Tetteh! Resmi açıklama geldi...
  •  
    Süper Lig'e Chelsea'den "BABA" transfer geldi!..

Wijnaldum: ''Şampiyon olamayacağımızı söylersem...''

Liverpool'un yıldızlarından Georginio Wijnaldum, şampiyonlukla ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wijnaldum: ''Şampiyon olamayacağımızı söylersem...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2019 03:13
Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Liverpool'da forma giyen Georginio Wijnaldum, İngiliz basınına verdiği röportajında şampiyonluk hakkında konuştu.

Georginio Wijnaldum, şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken ilginç ifadeler kullandı.

Hollandalı yıldız oyuncu şampiyonluk yorumunda ''Premier League'i kazanamayacağımızı söylersem bu çok aptalca olur. Eğer Manchester City taraftarına soarasanız, onlar da kendilerinin olacağını söyleyecektir. Zaten eğer buna inanmıyorsam, o zaman orada kötü bir durum var demektir. Şampiyon olmak, her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Lider Livetpool, hafta sonunda sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için