White ve Gilgeous-Alexander, NBA'de haftanın oyuncuları!

Boston Celtics guardı Derrick White ve Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, NBA'de haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldüler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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White ve Gilgeous-Alexander, NBA'de haftanın oyuncuları!
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14 Şubat 2023 10:34
Boston Celtics guardı Derrick White ve Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, NBA'de haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldüler.

White'ın 24.5 sayı, 7.5 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla geçirdiği haftada Celtics, 4-0'lık bir seri yakaladı.

Gilgeous-Alexander ise 31.3 sayı ve 6.3 asistle oynadı ve Thunder haftayı 2-1'lik bir seri ile kapattı.

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