Boston Celtics guardı Derrick White ve Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, NBA'de haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldüler.



White'ın 24.5 sayı, 7.5 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla geçirdiği haftada Celtics, 4-0'lık bir seri yakaladı.



Gilgeous-Alexander ise 31.3 sayı ve 6.3 asistle oynadı ve Thunder haftayı 2-1'lik bir seri ile kapattı.





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