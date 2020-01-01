Westbrook'un, Rockets'a olan güvenini kaybettiği an belli oldu!

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, eski takımı Houston Rockets'a olan güvenini, KOVID-19 protokolleri sürecinin başında kaybettiği iddia edildi.



TrueHoop'tan Henry Abbott, Westbrook'un Rockets'e olan güvenini, ekibin NBA'in Orlando'daki kampüsüne gitmeden önce KOVID-19 protokollerini ele alma şeklinden ötürü "asla tekrar kazanamadığını" söyledi.



Çok kuşaklı bir aileyle beraber yaşadığından ötürü salgını çok ciddiye alan Russ, tüm koronavirüs testlerini geçerek Los Angeles'tan Houston'a uçmuştu.



Teksas eyaleti, Haziran ve Temmuz aylarında büyük ölçüde açık kalırken, Vali Greg Abbott, 2 Temmuz'a kadar kamusal alanlarda maskeleri zorunlu kılmamıştı.



Russ'ın Rockets'a, oyuncuları KOVID-19'dan korumayla ilgili eksik çabalarından ötürü hayal kırıklığını dile getirdiği belirtildi. Westbrook, 14 Temmuz'da KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını duyurmuştu.



Westbrook, birkaç hafta antrenman kampını kaçırmış ve ardından sezonun devamında sağ kuadrisepsinden sakatlanmıştı.



Russ ve James Harden, ölü sezonda Rockets'tan takaslarını istemişlerdi ve Westbrook, Wizards'a takaslanmıştı.



