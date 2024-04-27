İngiltere Championship'in 45. haftasında Neil Thompson'ın ekibi Sheffield Wednesday evinde West Bromwich Albion'u 3-0 mağlup etti.



Hillsborough'da oynanan maçta Sheffield Wednesday'in gollerini 22. dakikada Anthony Musaba, 50. dakikada Ike Ugbo ve 69. dakikada Josh Windass kaydetti.



West Bromwich Albion'da milli futbolcu Okay Yokuşlu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



Bu sonuçla birlikte Sheffield Wednesday 50 puana ulaşırken, West Bromwich Albion 72 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Sheffield Wednesday deplasmanda Sunderland ile karşılaşırken, West Bromwich Albion evinde Preston'u konuk edecek.





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