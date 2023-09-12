San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın gelecek sezon pivot yerine uzun forvet pozisyonunda oynamasının beklendiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'nın raporuna göre 2,26 boyundaki Wembanyama'nın pivot pozisyonunda oynaması beklense de, bunun yerine uzun forvet oynayabileceği belirtildi:



"Wembanyama ligin nesiller boyu çıkmış en yetenekli oyuncularından biri. NBA kariyerinin başında uzun forvet oynamasını bekleyebilirsiniz. Ve Spurs, uzun rotasyonunda Victor Wembanyama'nın yanında fizikli bir adam olarak Zach Collins'i düşünebilir."



Wembanyama'ın oldukça uzun olmasına rağmen top kontrolü ve şutörlüğünün ortalama üzerinde seviyede olmasının, pivot yerine uzun forvet oynamasının ana nedenlerinden olduğu düşünülüyor.



