Wembanyama: "NBA'de benim için 'yanlış' bir takım yok!"

2023 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilmesi beklenen Fransız yıldız Victor Wembanyama, kendisini hangi takımın seçeceğinin "problem olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Wembanyama: 'NBA'de benim için 'yanlış' bir takım yok!'
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21 Şubat 2023 10:23
2023 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilmesi beklenen Fransız yıldız Victor Wembanyama, kendisini hangi takımın seçeceğinin "problem olmadığını" söyledi.

Wembanyama, 2023 Draftında kendisi için "yanlış bir takım olmadığını" şu şekilde dile getirdi:

"Yanlış takım diye bir şey yok. Kötü bir organizasyon olduğuna inanmıyorum, bu yüzden endişem yok. Asla 'şuraya gitmek istemem' demiyorum. Size söyleyebileceğim tek şey, kazanmayı sevdiğim ve kaybetmekten nefret ettiğim. Sonunda kimsenin unutmayacağı bir şeyler ortaya koymak istiyorum. Bunu da adım adım, her geçen gün küçük bir parça ekleyerek inşa etmeye çalışacağım."

Wembanyama, Fransa'nın Betclic Élite liginde Metropolitans 92 formasıyla maç başına 22.2 sayı, 9.5 ribaund ve 3.1 blok ortalamaları yakalıyor.

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