San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, NBA'den şu ana dek çıkarmış olduğu en büyük dersi açıkladı.



Kariyer rekoru 38 sayıya ulaştığı sıra dışı performansın ardından Wembanyama'ya, NBA'de şu ana kadarki deneyimi ve özellikle de edindiği önemli dersler hakkında soru soruldu.



Wembanyama, NBA'in dinamik yapısının altını çizerek, sayı üstünlüğündeki hızlı değişimleri vurguladı ve ligin, hızlı hücum geçişleri ve güçlü savunma performansları nedeniyle bu büyük sayı farklarının hızla azalabildiğini belirtti:



"Çıkardığım en büyük ders, belki de 20 sayılık bir farkın hiçbir şey ifade etmediği. Ya da 20 sayılık üstünlüğün. Bu aynı zamanda FIBA'da ABD Milli Takımı'yla oynadığımızda ve onları çalıştığımızda da gördüğümüz bir şeydi.



Eğer 15 sayı öndeyseniz, hızlı hücumlarda ve savunmada çok iyi oldukları için göz açıp kapayıncaya dek 1 sayı geriye düşebiliyordunuz. Yani evet, NBA'de de durum aynı. Burada 20 küsür sayı farkların aslında hiçbir önemi olmadığına inanıyorum."



Wembanyama bu sezon beş maçta 20.6 sayı, 8.0 ribaund ve 2.2 blok ortalamalarına sahip.



