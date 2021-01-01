Webber: "Sacramento'ya takas edildiğimi, marketteyken öğrendim"

Eski NBA yıldızı Chris Webber, 1998'de Sacramento Kings'e takas edildiğini bir marketteyken öğrendiğini söyledi.



Webber, Washington Bullets'tan (eski adı) Sacramento'ya takas edildiğinde kendisini tuhaf bir durumun içinde bulmuştu.



Knuckleheads isimli podcast'te Quentin Richardson ve Darius Miles ile konuşan Webber, takası öğrendiğinde bir markette olduğunu ve kendisine bu haberi veren ilk kişinin bir mağaza çalışanı olduğunu açıkladı.



47 yaşındaki eski yıldız, özellikle NBA playoffları devam ediyorken takas edildiğine inanamadığını belirtti:



"Oradan takas edildiğimde, playofflardaydık. Playofflarda takas edilebileceğimizi bilmiyordum bile. Mağazadaki adam bana söylemişti ve şaka yaptığını sanmıştım."



