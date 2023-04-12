Watford'da Bilic sonrası Farioli

Alanyaspor'dan ayrılan Francesco Farioli'nin talipleri giderek artıyor.



Daha önce Braga ile adı anılan İtalyan hoca için bu kez Watford iddiası geldi. The Athletic'in haberine göre, Slaven Bilic ile yollarını ayıran Watford'un, Farioli ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Bilic sonrası göreve Chris Wilder'ı getiren Championship ekibinin hedefinin Farioli olduğu kaydedildi.



34 yaşındaki teknik adama yakın bir kaynak ise, Farioli'nin karar vermek için acele etmeyeceğini ve doğru seçimi yaptığından emin olmak adına önündeki seçeneklerini değerlendireceğini söyledi.



Öte yandan Farioli'ye İspanya ve İtalya'dan da talipler olduğu öne sürüldü. İtalyan teknik adamın, Serie A'dan en az 3 takımla görüştüğü ifade edildi.



Alanyaspor'un başında 47 maça çıkan Farioli, 1.55 puan ortalaması yakaladı. Akdeniz ekibi, İtalyan teknik adam ile 27 Şubat'ta yollarını ayırmıştı. Farioli, Alanyaspor'dan önce de Fatih Karagümrük'ü çalıştırmış ve 27 maçta 1.52 puan ortalaması yakalamıştı.





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