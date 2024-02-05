Golden State Warriors'ın, Zach LaVine'in sezonu kapattığı haberinden önce Chicago Bulls'tan Alex Caruso'yu izlediği bildirildi.



NBC Sports Chicago'dan KC Johnson, LaVine'in sezonu kapattığı haberi geçtiğimiz Cumartesi günü açıklanmadan önce, Warriors'ın Caruso'nun müsait olup olmadığını "sorgulayan" takımlar arasında yer aldığını belirtti.



Johnson ayrıca, Chicago'nun geçmişte "Caruso'ya gelen ilgiyi, playoff şansını kovalamaya odaklandığı için geri çevirdiğini", ancak LaVine'in sezonu kapatmış olmasının bu yaklaşımlarını değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.



Ligin en iyi dış savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Caruso, bu sezon %40,5 üçlük isabetiyle 10.0 sayı, 3.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarına sahip.



