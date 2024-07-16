Golden State Warriors'ın, Utah Jazz yıldızı Lauri Markkanen'in takas görüşmelerine en çok dahil olan takım olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Warriors'ın Markkanen'i aktif olarak takas etmeye çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Kaynaklar, Warriors'ın tartışmalara derinlemesine dahil olduğunu ve genç yetenekler ile draft seçimlerini içeren çeşitli takas senaryolarını araştırdığını ortaya koydu.



27 yaşındaki Finlandiyalı oyuncu, dört yıllığı 67,5 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına giriyor.



Charania, Warriors'ın Moses Moody'nin yanı sıra birden fazla ilk ve ikinci tur draft hakkı içeren bir anlaşma teklif ettiğini, ancak Jazz'in ayrıca Jonathan Kuminga ve Brandin Podziemski'nin de dahil edildiği bir paket istediği için görüşmelerin durduğunu belirtti.



Warriors'ın yoğun ilgisine rağmen genç yeteneklerinden ve gelecekteki draft sermayesinden vazgeçme konusunda temkinli davranmalarının, görüşmeleri karmaşık hale getirdiği öne sürüldü.



Jazz'in Markkanen karşılığında takımlardan yüklü bir karşılık beklemesinin, şu ana kadar yapılan takas görüşmelerinde bir ilerleme kaydedilmesini engelleyen faktör olduğu belirtildi.



Markkanen'in önceki sezonki performansı, maç başına ortalama 23,2 sayı, 8,2 ribaund ve 2 asist şeklindeydi.





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