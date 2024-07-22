Golden State Warriors'ın, Utah Jazz yıldızı Lauri Markkanen'ı almakla halen ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te kaleme aldığı yazıda Utah'ın, özellikle Brandin Podziemski'nin de aralarında bulunduğu taleplerinin potansiyel anlaşmayı geciktirdiğini belirtti.



Stein, ayrıca Utah'ın Podziemski'ye olan ilgisinin gelecekteki draft seçimleriyle birleştiğinde Markkanen takası ihtimalini canlı tuttuğunu sözlerine ekledi.



Warriors'ın büyük bir anlaşmada Podziemski yerine Jonathan Kuminga'yı takas etmeyi tercih edebileceği de iddialar arasında yer aldı.



27 yaşındaki Markkanen, maç başına 33,1 dakikada 23,2 sayı, 8,2 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalayarak bireysel anlamda güçlü bir sezon geçirmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU