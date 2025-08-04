Golden State Warriors, kadrosuna tecrübeli takviyeler yapmak üzere önemli adımlar atıyor. NBA muhabiri Jake Weinbach'ın haberine göre, Al Horford, De'Anthony Melton ve Gary Payton II ile sözlü anlaşmalar sağlandı.Ancak bu anlaşmalar henüz resmiyet kazanmadı. Bunun temel nedeni, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Jonathan Kuminga ile yürütülen görüşmelerin henüz sonuçlanmamış olması.NBA muhabiri Marc Stein'in 95.7 The Game'de yayınlanan "Willard & Dibs" programındaki açıklamasına göre, Warriors, maaş bütçesinde yer açılır açılmaz Horford ve Melton ile resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor. Takım, lüks vergi sınırını aşması sebebiyle NBA'in sert maaş sınırı uygulamasına takılmış durumda.geçtiğimiz sezon Warriors formasıyla yalnızca altı maç oynayabilmiş ve ardından yaşadığı ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Sonrasında Brooklyn Nets'e takas edilen 27 yaşındaki oyuncu, savunma becerisi ve dış şut tehdidi sayesinde Warriors'ın yeniden radarına girdi. Lakers'ın da ilgilendiği Melton konusunda, lig kaynakları Warriors'ın favori olduğunu bildiriyor. Oyuncu, Warriors formasıyla 10.3 sayı ortalaması yakalamış ve %37.1 üçlük isabetiyle dikkat çekmişti.39 yaşındakida Warriors yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri. 18. sezonunu Boston Celtics'te tamamlayan tecrübeli uzun, kariyerine 19. sezonla devam etmeyi değerlendiriyor. Horford için Warriors'ın yanı sıra başka takımların da devrede olduğu belirtiliyor.Tim Kawakami'nin San Francisco Standard'daki haberine göre, Warriors ayrıca eski oyuncusu Gary Payton II ile yeniden anlaşmayı değerlendiriyor. 31 yaşındaki savunmacı halen serbest oyuncu konumunda ve organizasyon tarafından uzun süredir değerli bir savunma katkısı olarak görülüyor.2024–25 sezonunda 62 normal sezon maçında 6.5 sayı ve 3.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı, %57.4 saha içi isabeti yakaladı. Playoff'larda ise özellikle Houston'a karşı oynanan 3. maçta kariyer rekoru olan 16 sayıyla dikkat çekti.İlk kez 2020 yılında Warriors tarafından kadroya katılan Payton, 2022 şampiyonluk kadrosunun kilit parçalarından biri olmuş, 2022–23 sezonunda ise dört takımlı bir takasla yeniden Golden State'e dönmüştü.Kuminga'nın sözleşme durumu netlik kazanmadığı sürece, bu üç transferin de resmiyet kazanması beklenmiyor. Ancak lig çevrelerine göre, Warriors'ın bu hamleleri maaş bütçesi ayarlandıktan hemen sonra tamamlaması bekleniyor.