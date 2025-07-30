Golden State Warriors, tecrübeli oyuncu DeMar DeRozan'ı kadrosuna katma konusunda herhangi bir girişimde bulunmuyor.The Athletic'ten Sam Amick'in Warriors Plus Minus podcastinde verdiği bilgilere göre, Warriors yönetimi "DeRozan ya da Carter ile ilgilenmiyor."Bu açıklama, Sacramento Kings'in Golden State'in genç forveti Jonathan Kuminga için girişimlerini sürdürdüğü dönemde geldi. Kings'in basketbol operasyonları yetkilileri Scott Perry ve Doug Christie'nin dahil olduğu görüşmelerde, takas ihtimalleri gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak Sports Illustrated'a göre Sacramento, Kuminga'ya yıllık ortalama 20 milyon dolarlık bir kontrat vermekte isteksiz davranıyor.DeRozan, Temmuz 2024'te San Antonio Spurs ve Chicago Bulls'un dahil olduğu bir imza-ve-takas (sign-and-trade) anlaşmasıyla Sacramento Kings'e katılmıştı. Üç yıllık, 74 milyon dolarlık kontrat imzalayan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon Sacramento'da maç başına 22.2 sayı ortalamasıyla oynayarak hücumun temel taşlarından biri oldu.Öte yandan, Warriors cephesi bu yaz dönemi boyunca daha çok mevcut kadroyu değerlendirmeye ve genç oyuncuları geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu yaklaşım, maliyeti yüksek veteran hamlelerinden uzak durulacağını gösteriyor. Bu nedenle DeRozan isminin Golden State için yeniden gündeme gelmesi beklenmiyor.Kings ise Kuminga'nın oyun tarzını mevcut kadroya uygun gördüğü için görüşmelere devam ediyor. Ancak Sacramento'nun yüksek maaş tekliflerinden kaçınma eğilimi, bu sürecin uzamasına yol açabilir.