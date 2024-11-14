Wanda Nara'nın yeni sevgilisindan Galatasaraylıları kızdıran hareket!

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante, Fenerbahçe formasıyla katıldığı bir canlı yayında Türkiye'de konser vereceğini açıkladı.

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Wanda Nara'nın yeni sevgilisindan Galatasaraylıları kızdıran hareket!
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14 Kasım 2024 20:17
Son güncelleme 14 Kasım 2024 20:19
Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldıktan sonra Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Arjantinli rapçiden flaş bir hamle geldi.

Nara'nın sevgilisi L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giyerek Türkiye'de Fenerbahçe için özel konser vereceğini duyurdu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ALMIŞTI

Mauro Icardi ile aralarının bozuk olduğu bilinen L-Gante, Wanda Nara ile ilişkilerinin ortaya çıkması sonrası Galatasaray taraftarları tarafından tepki almıştı.

Bu gelişmelerin ardından Arjantinli şarkıcıdan Galatasaray taraftarını kızdıracak yeni bir hamle geldi.

"TÜRKİYE'DE KONSER VERECEĞİM"

Arjantinde bir canlı yayına Fenerbahçe formasıyla katılan L-Gante, "Yakın zamanda Türkiye'de bir konser vereceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı bu açıklamalara ilgi gösterirken, Galatasaray taraftarları ise tepki gösterdi. 

 
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