Wanda Nara: 'Icardi çılgına dönmüştü!'

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Icardi ile olan ilişkisini anlattı.



Nara, "Birlikte çok şey yaşadık ve uzun zaman sonra gerçek sevginin ne olduğunu gördüm. Biri hasta olduğunda geceleri uyandığını görüyorum. Şimdi ben orada (İstanbul'da) olmadığım için antrenman yapıyor ve sonra çocuklarla vakit geçiriyor" sözlerini kullandı.



Wanda Nara ayrıca, "Birlikte 10. yılımızı kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi (lösemi) konduğunda hastanede olduğumu hatırlıyorum. Sabah 4'te kalktım ve Mauro'yu telefonunda tedavi ararken buldum. Çılgına dönmüştü, uyuyamıyordu. Orada, size söylenen, "İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta" sözünü anlıyorsunuz. Hayat sizi gerçek aşkı görebileceğiniz durumlarla karşı karşıya getiriyor." sözlerini sarf etti.





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