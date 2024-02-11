Volkan Demirel Trabzonspor'a hiç kaybetmedi

Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı inanılmaz bir istatistiğe sahip. Demirel, futbolculuk ve antrenörlük döneminde ligde Trabzonspor'a hiç kaybetmedi.



Kaleciliğinde 24 kez ligde bordo mavililere rakip olan Demirel, 14 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.



Teknik adam olarak da 2022'de Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Volkan hoca, Hatayspor'un başında çıktığı 2 maçta da Trabzonspor'u mağlup etti.



