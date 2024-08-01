Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi.Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi, lig işleri danışmanı Recep Nurtanış ve lig işleri görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.Kadınlarda 5 Ekim Cumartesi, erkeklerde ise 6 Ekim Pazar günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir BelediyesporGalatasaray Daikin-VakıfBankTürk Hava Yolları-Fenerbahçe MedicanaEczacıbaşı Dynavit-Aras KargoNilüfer Belediyespor-Bahçelievler BelediyesporBeşiktaş-Zeren SporSigorta Shop-Sarıyer BelediyesporAltekma-Arkas SporGalatasaray HDI Sigorta-Alanya BelediyesporBursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe MedicanaSpor Toto-TÜRŞADCizre Belediyespor-HalkbankZiraat Bankkart-Akkuş BelediyesporDeveli Belediyespor-İstanbul Gençlik SporKadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 14 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci devre 5 Ocak 2025'te başlayıp 19 Mart 2025'te bitecek.Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.Lig etabını 1, 2, 3 ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off 1. etapta mücadele etme hakkı yakalayacak. Sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık Pazar günü sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart 2025'te tamamlanacak.Play-off'ların nisan ayında başlayacağı Efeler Ligi'nde normal sezonunu ilk 4 sırada yer alan takımlar; 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip ise 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.Efeler Ligi'nde sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler, 1. lige düşecek.