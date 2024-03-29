Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.



Maç programı şöyle:



1 Nisan Pazartesi:



17.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (İstanbul Burhan Felek Vestel)



20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)



4 Nisan Perşembe:



17.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (İstanbul Burhan Felek Vestel)



20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)



